Альтернативи - Hello Bar

Enrichigo

enrichigo.com

Enrichigo — це платформа спливаючих вікон гейміфікації, яка дозволяє створювати персоналізовані кампанії для скретч-карток для вашого веб-сайту. Щоб спростити наше обслуговування, ми пропонуємо лише «скретч-картки». Чому б вам використовувати скретч-картку на своєму веб-сайті? Наскільки легко це так...