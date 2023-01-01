Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ampry» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Generate more leads, sales, and revenue from existing traffic. Engage your website visitors with user-friendly pop-ups, persistent top and bottom bars, subtle notifications, and native ad units in one platform all without coding. Ampry is designed to engage the right visitor (advanced user targeting), at the right moment (multiple trigger options, including page abandonment, page scroll, and time on site), with the right message (various placement options and split testing functionality).

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Вебсайт: ampry.com

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