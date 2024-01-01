Альтернативи - Jedox
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Chorus.ai
chorus.ai
Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Vena
vena.io
Просте в розгортанні веб-рішення, яке використовує наявні електронні таблиці Excel для швидкого впровадження та більшого сприйняття користувачами.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — це американська компанія з розробки програмного забезпечення для планування, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Anaplan продає підписки на хмарне програмне забезпечення для бізнес-планування та надає дані для прийняття рішень.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Salesmate
salesmate.io
Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.
Compass
getcompass.ai
Автоматизуйте свої програми стимулювання. Прискорюйте продажі за допомогою нашого програмного забезпечення гейміфікації без проблем із виплатами.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Workbooks
workbooks.com
Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.
Spiff
spiff.com
Spiff або spiv на сленгу означає негайний бонус за продаж. Як правило, spiffs оплачуються виробником або роботодавцем безпосередньо продавцю за продаж певного продукту. Іноді його подають як SPIF або SPIFF із вигаданими словами, які відповідають буквам, але це не походження (див. нижче).
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence перетворює вашу CRM на механізм повного доходу. Ми є партнером Salesforce AppExchange. Наші співзасновники допомогли створити Salesforce. Ми розробили платформу аналізу доходів, яка використовує найсучасніші можливості глибокого навчання ШІ, щоб вивести ваші інвестиції...
Traq.ai
traq.ai
У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису дзвінків, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмов Traq.ai витягує з кож...
Avoma
avoma.com
Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — це приватна технологічна компанія, розташована в Волтемі, штат Массачусетс, яка надає платформу для продажу та набір продуктів.
Leaderboarded
leaderboarded.com
Створіть власну таблицю лідерів онлайн! Простий інструмент для мотивації команди. Простий у використанні - чудовий у представленні балів. Виберіть Leaderborded
Goals.com
goals.com
Goals.com — це просте й легке рішення для управління ефективністю продажів і командного виробництва. Базуючись на передумові, що зайняті лідери продажів і зайняті команди продажів потребують швидкого й точного уявлення про основні показники та інструменти, щоб сприяти збільшенню продажів, Goals.com ...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — це найсучасніша платформа для підвищення ефективності продажів, яка використовує гейміфікацію та візуалізацію, щоб надати командам продажів змогу повністю розкрити свій потенціал. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам покращити ефективність продажів і створити щасливі...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Dooly
dooly.ai
Dooly допомагає командам з доходів вигравати більше угод, покращуючи гігієну CRM, запускаючи виграшний процес продажів і усуваючи малоцінну роботу.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення про...
Echo AI
echoai.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
Salesken
salesken.ai
Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ — це програмне забезпечення №1 у рейтингу комісії з продажу, призначене для об’єднання команд. Ми надаємо командам змогу керувати комісійними з більшою точністю та прозорістю.
Venjue
venjue.com
Venjue — це універсальний інструмент для керування приміщеннями, розроблений, щоб допомогти компаніям, які проводять заходи, перетворити більше запитів на гостей. Від першого запиту до останнього гостя Venjue допоможе вам оптимізувати кожен аспект ваших подій, дозволяючи обробляти більший обсяг бізн...
Dear Lucy
dearlucy.co
Dear Lucy's — це рішення №1 з найнаочнішої інформації про продажі, яке допомагає компаніям пришвидшити зростання. Шановна Люсі сприяє зосередженості, обґрунтованим рішенням і своєчасним діям між командами продажів, керівництвом і радою директорів – і налаштовує ваші команди на виконання квоти. Dear ...
DataBased
databased.com
База даних дозволяє керівникам швидко визначити, де їхнім командам потрібен коучинг, не витрачаючи години на перегляд звітів CRM. Візуально аналізуючи дані CRM щодо щоденних продажів, навичок і результатів, DataBased допомагає торговим організаціям методично досягати цільових показників доходу, вияв...
Skwill
skwill.ai
Провідна в галузі технологія Skwill допомагає лідерам і менеджерам підвищити продуктивність команди, прискорити продажі та підвищити стійкість і добробут. Skwill Diagnostics дозволяє швидко й точно визначити «Чому» за індивідуальною та командною продуктивністю та вжити заходів.
Alysio
alysio.ai
Alysio — це платформа управління ефективністю, створена для відділів продажів і GTM, яка надає вам інструменти для проактивного відстеження KPI, визнання досконалості та покращення управлінського нагляду за окремими представниками. Платформа сприяє змаганням, орієнтованим на результативність, дає ме...
Demoleap
demoleap.com
Відчуйте силу керованих продажів у реальному часі та доведіть свою команду до успіху 🚀 Посібники з продажів у реальному часі Demoleap зміцнюють виграшну поведінку та усувають вплив когнітивного вигорання на ефективність вашого продавця. Наше п’ятизіркове рішення поєднує в собі продукт і словесні пі...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Рішення для управління ефективністю продажів для зростаючих команд продажів. Автоматично збираючи дані в режимі реального часу з ваших ключових систем (CRM, VOIP тощо), OneUp надає відділам продажів і менеджерам чітку інформацію, автоматизовані звіти, таблиці лідерів і конкурси. Платформа забезпечує...
Spinify
spinify.com
Spinify, визнана платформою №1 для ігор продажів, виділяється як єдина платформа у своїй лізі, яка інтегрує передовий штучний інтелект, революціонізуючи ефективність і продуктивність команди продажів. Spinify відомий своєю прозорою, чіткою та гнучкою ціною, щоб підтримувати ваш бізнес на будь-якому ...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds — додаток №1 Salesforce для підвищення продуктивності продажів. Bloobirds перетворює ваш Salesforce на дивовижне програмне забезпечення для вашої команди продажів за три хвилини. Завдяки повній інтеграції дозвону, електронної пошти та LinkedIn Bloobirds пропонує повний набір інструментів п...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, найуспішніша платформа для залучення продажів у галузі, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord допомагає командам продажів отримати детальну інформацію про розмови з клієнтами, щоб прискорити перебіг угод і автоматизувати навчання. Знайдіть закономірності для прискорення потоку угод. Оцініть індивідуальні дзвінки з продажу або проаналізуйте розмови між командами, щоб виявити законо...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте...
Weflow
getweflow.com
Weflow – це платформа для прогнозування ефективності продажів. Команди з продажу використовують Weflow для підвищення ефективності продажів, дотримання процесів і точності прогнозів. - Заощаджуйте кількість повторень 4 години на тиждень завдяки швидшому оновленню Salesforce - Завчасно виявляйте ризи...