Альтернативи - Jedox

Demoleap

demoleap.com

Відчуйте силу керованих продажів у реальному часі та доведіть свою команду до успіху 🚀 Посібники з продажів у реальному часі Demoleap зміцнюють виграшну поведінку та усувають вплив когнітивного вигорання на ефективність вашого продавця. Наше п’ятизіркове рішення поєднує в собі продукт і словесні пі...