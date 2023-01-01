Infinity ECM — це відзначена нагородами платформа управління бізнесом, яка забезпечує швидку цифрову трансформацію ІТ-підприємства та включає 15+ повністю інтегрованих систем, модульних підсистем, які потрібні кожному сучасному бізнесу. Поєднує в одній платформі та одному інтерфейсі такі рішення, як: CRM, DMS, RMS+CMS, CMSx2, ITSM, EAM, KMS, BPM, GRC, IAM Платформа Infinity ECM отримала престижну нагороду EuroCloud Europe Award за найкращу європейську систему за 2017 рік.

Вебсайт: infinityecm.com

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