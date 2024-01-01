FlytBase — це автономна платформа безпілотників корпоративного рівня для повної автоматизації робочих процесів збору даних з повітря. З незначним втручанням людини або без втручання користувачі можуть здійснювати заплановані та повторювані польоти безпілотників BVLOS за допомогою док-станцій, керованих із віддалених командних центрів. Платформа FlytBase дозволяє користувачам легко інтегрувати автономні дрони в корпоративні робочі процеси, забезпечуючи додатки та інтеграцію, забезпечуючи найвищі стандарти безпеки даних, надійність і масштабованість. FlytBase переміг на Global NTT Data Innovation Contest 2019 у Токіо, Японія. FlytBase закінчив програму Cisco Launch Pad Accelerator у 2017 році та отримав нагороду TiE50 Top-Startup від TiE Silicon Valley. ----- FlytBase було нагороджено декількома визнаннями за свої інновації: == Виграв нагороду TiE50 на TiEcon Silicon Valley 2017 == «Найкращий стартап»​ на TiEcon Pune 2017 == Стартап року – технології, 2016; нагороджено програмою Startup Leadership Program == Вибраний серед 45 найкращих стартапів на InTech50, 2016 == Вибраний для програми TiE Nurture, 2016 == Вибраний серед 11 стартапів для участі в програмі GenNext Accelerator за підтримки Microsoft Ventures, 2016 == Переможець на TiECon Pune 2015 == Переможець на PuneConnect 2015

Категорії :

Вебсайт: flytbase.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FlytBase». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.