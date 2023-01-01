Startup School

Дізнайтеся, як створити компанію за допомогою найкращого у світі прискорювача стартапів Y Combinator. Школа стартапів – це 8-тижневий онлайн-курс про те, як почати стартап.

Вебсайт: startupschool.org

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