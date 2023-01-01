Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hacker News» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Hacker News — це соціальний веб-сайт новин, присвячений інформатиці та підприємництву. Ним керує інвестиційний фонд та інкубатор стартапів Пола Грема Y Combinator. Загалом вміст, який можна надіслати, визначається як «все, що задовольняє інтелектуальну цікавість».

Вебсайт: ycombinator.com

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