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Hacker News

Hacker News

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Вебсайт: ycombinator.com

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Hacker News — це соціальний веб-сайт новин, присвячений інформатиці та підприємництву. Ним керує інвестиційний фонд та інкубатор стартапів Пола Грема Y Combinator. Загалом вміст, який можна надіслати, визначається як «все, що задовольняє інтелектуальну цікавість».

Вебсайт: ycombinator.com

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