qmsWrapper — це взаємопов’язане програмне забезпечення для управління якістю для стартапів і малого бізнесу. Це допомагає всім компаніям, які хочуть підвищити продуктивність за допомогою ISO 9001:2015 і розробникам MedDev, легко досягти та керувати ISO 13485:2016 і 21 CFR 820.

Вебсайт: qmswrapper.com

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