Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fugo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Fugo is a smart cloud-based Digital Signage Content Management Software (CMS) that enables businesses of any size to easily manage content remotely for small to large screen networks. With a modern & friendly user interface, controlling 1 or 100 screens is simple.

Вебсайт: fugo.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fugo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.