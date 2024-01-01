WebCatalog

Blinq.me

Blinq.me

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: blinq.me

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Blinq.me» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Blinq — це інноваційна платформа, яка революціонізує спосіб спілкування професіоналів і обміну контактною інформацією. Як світовий постачальник цифрових візитних карток №1, Blinq пропонує бездоганну, екологічну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою Blinq користувачі можуть створювати налаштовані цифрові картки, які містять не лише їхні контактні дані, але й розширений профіль, включаючи посилання на соціальні мережі, професійні веб-сайти та інші цифрові платформи. Цими картками можна без особливих зусиль поділитися будь-ким у будь-який час через смартфон або інші цифрові пристрої, що полегшує миттєве підключення в будь-якій ситуації мережі. Blinq вирізняється простотою використання, пропонуючи інтуїтивно зрозумілий дизайн і зручний інтерфейс, що робить його незамінним інструментом для сучасних професіоналів, які прагнуть створювати та підтримувати свої бізнес-мережи в екологічно свідомий спосіб.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для генерації QR-коду

Вебсайт: blinq.me

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Blinq.me». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Bitly

Bitly

bitly.com

QR.io

QR.io

qr.io

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

QRfy

QRfy

qrfy.com

Veshort

Veshort

veshort.com

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

Переглянути

WebCatalog Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.