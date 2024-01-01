Blinq — це інноваційна платформа, яка революціонізує спосіб спілкування професіоналів і обміну контактною інформацією. Як світовий постачальник цифрових візитних карток №1, Blinq пропонує бездоганну, екологічну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою Blinq користувачі можуть створювати налаштовані цифрові картки, які містять не лише їхні контактні дані, але й розширений профіль, включаючи посилання на соціальні мережі, професійні веб-сайти та інші цифрові платформи. Цими картками можна без особливих зусиль поділитися будь-ким у будь-який час через смартфон або інші цифрові пристрої, що полегшує миттєве підключення в будь-якій ситуації мережі. Blinq вирізняється простотою використання, пропонуючи інтуїтивно зрозумілий дизайн і зручний інтерфейс, що робить його незамінним інструментом для сучасних професіоналів, які прагнуть створювати та підтримувати свої бізнес-мережи в екологічно свідомий спосіб.

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Вебсайт: blinq.me

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