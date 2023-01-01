WebCatalog
Liqvid

Liqvid

liqvid.io

Користуватися вебзастосунком

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Liqvid – розважальна та рекламна платформа для керування вмістом на екранах цифрових вивісок. 1000 компаній обирають Liqvid для використання з бізнес-телевізорами.

Вебсайт: liqvid.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Liqvid». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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