Liqvid – розважальна та рекламна платформа для керування вмістом на екранах цифрових вивісок. 1000 компаній обирають Liqvid для використання з бізнес-телевізорами.

Вебсайт: liqvid.io

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