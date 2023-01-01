TeamDynamix пропонує управління IT-послугами (ITSM) з управлінням портфелем проектів (PPM) на комбінованій платформі разом з корпоративною інтеграцією та робочим процесом через iPaaS — платформу інтеграції як послугу. Це безкодова платформа, яку можна легко розширити до сфери маркетингу, об’єктів, кадрів та інших – без будь-якого програмування чи сценаріїв. TeamDynamix може допомогти покращити надання ІТ-послуг завдяки підтримці ITIL, досягти кращих результатів проектів і стимулювати цифрову трансформацію.

Вебсайт: teamdynamix.com

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