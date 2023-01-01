WebCatalog
TeamDynamix

TeamDynamix

teamdynamix.com

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TeamDynamix пропонує управління IT-послугами (ITSM) з управлінням портфелем проектів (PPM) на комбінованій платформі разом з корпоративною інтеграцією та робочим процесом через iPaaS — платформу інтеграції як послугу. Це безкодова платформа, яку можна легко розширити до сфери маркетингу, об’єктів, кадрів та інших – без будь-якого програмування чи сценаріїв. TeamDynamix може допомогти покращити надання ІТ-послуг завдяки підтримці ITIL, досягти кращих результатів проектів і стимулювати цифрову трансформацію.

Вебсайт: teamdynamix.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TeamDynamix». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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