WebCatalog
Quixy

Quixy

quixy.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Quixy — це хмарна платформа цифрової трансформації No Code для управління бізнес-процесами (BPM) і автоматизації робочих процесів. Quixy дає змогу бізнес-користувачам, які не мають навичок кодування, створювати необмежену кількість додатків корпоративного рівня, використовуючи простий дизайн перетягування, у десять разів швидше, а отже, підвищуючи ефективність, прозорість і продуктивність усієї організації.

Вебсайт: quixy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quixy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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