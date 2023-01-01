Quixy — це хмарна платформа цифрової трансформації No Code для управління бізнес-процесами (BPM) і автоматизації робочих процесів. Quixy дає змогу бізнес-користувачам, які не мають навичок кодування, створювати необмежену кількість додатків корпоративного рівня, використовуючи простий дизайн перетягування, у десять разів швидше, а отже, підвищуючи ефективність, прозорість і продуктивність усієї організації.

Вебсайт: quixy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Quixy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.