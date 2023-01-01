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Kotis Design

Kotis Design

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Вебсайт: kotisdesign.com

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Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та відправляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, починаючи від відділів кадрів і закінчуючи продажами та маркетингом. Ми створюємо речі, які люди дійсно хочуть носити та використовувати. Використовуйте наш відзначений нагородами дизайн продукту за допомогою надійного рішення для складування та доставки. Наші два підприємства в США в поєднанні з мережею закордонних фабрик можуть надсилати товари по всьому світу. Своєчасна фірмова продукція може подвоїти або потроїти вашу потенційну цінність. Наші інтеграції Salesforce і Shopify дозволяють надсилати сувенірну продукцію, коли це доцільно, використовуючи наші склади та команди виконання. Не потрібна шафа для речей! Давайте створювати чудові товари разом.

Вебсайт: kotisdesign.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kotis Design». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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