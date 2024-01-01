SwagUp — це єдина наскрізна платформа управління Swag. Ми віримо, що swag неймовірно потужний, але водночас неймовірно надскладний у використанні. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб зробити процес створення та доставки товарів максимально простим. Наша платформа дає вам можливість керувати проектуванням продукту, створенням, закупівлею, управлінням запасами, оптимізованою дистрибуцією та глобальною логістикою – все в одному місці. Наші потужні можливості, як-от Redeem (гарний досвід дарування подарунків), Shops (створюйте власні приголомшливі магазини прямо на нашій платформі) та інтеграція (ініціювання розподілу товарів на основі подій у вашому HRIS, CRM тощо), надають вам усе необхідне для управління товарами. на автопілоті. Ми вертикально керували процесом, контролюючи наші власні технології та операції, щоб ми могли забезпечити неперевершений досвід клієнтів. Перейдіть на swagup.com, щоб дізнатися більше!

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Вебсайт: swagup.com

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