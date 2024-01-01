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AXOMO

AXOMO

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Вебсайт: axomo.com

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AXOMO — це рішення для управління товарами, розроблене, щоб пропонувати винагороди, які справляють незабутнє враження. Дослідження показують, що 52% брендового обладнання повторно дарують або викидають через 30 днів – ваші люди (і планета) заслуговують на краще. Платформа нашого фірмового магазину створена для вдосконалення ініціатив щодо сталого розвитку та підвищення захоплення, даючи людям можливість вибрати фірмове обладнання, яке резонує з ними. Втілюйте в життя свою ідеальну стратегію корпоративних подарунків за допомогою автоматичного періодичного кредитування магазину, бюджетів для відстеження витрат для різних груп або місць, докладних даних про залучення користувачів тощо. Ми пропонуємо унікальні переваги, включаючи виробництво на вимогу, оптові заощадження та складування, гарантію якості продукції, команду обслуговування клієнтів на місці та процес адаптації до запуску. У міру того, як майбутнє корпоративних подарунків змінюється на пріоритет віддаленого розповсюдження та забезпечення досвіду винагороди, кращого за середній, ми тут на кожному кроці, щоб втілити в життя стратегії корпоративних подарунків наших клієнтів.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для керування рекламними продуктами

Вебсайт: axomo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AXOMO». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

PFL

PFL

pfl.com

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

&Open

&Open

andopen.co

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

Swageazy

Swageazy

swageazy.com

commonsku

commonsku

commonsku.com

Swag Hut

Swag Hut

swaghut.com

Museema

Museema

museema.com

CorporateGift.com

CorporateGift.com

corporategift.com

Inkwell Global Marketing

Inkwell Global Marketing

inkwellusa.com

SwagUp

SwagUp

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giftsenda.com

Ideogram

Ideogram

ideogram.ai

Giftpack

Giftpack

giftpack.ai

factoHR

factoHR

factohr.com

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

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