AXOMO — це рішення для управління товарами, розроблене, щоб пропонувати винагороди, які справляють незабутнє враження. Дослідження показують, що 52% брендового обладнання повторно дарують або викидають через 30 днів – ваші люди (і планета) заслуговують на краще. Платформа нашого фірмового магазину створена для вдосконалення ініціатив щодо сталого розвитку та підвищення захоплення, даючи людям можливість вибрати фірмове обладнання, яке резонує з ними. Втілюйте в життя свою ідеальну стратегію корпоративних подарунків за допомогою автоматичного періодичного кредитування магазину, бюджетів для відстеження витрат для різних груп або місць, докладних даних про залучення користувачів тощо. Ми пропонуємо унікальні переваги, включаючи виробництво на вимогу, оптові заощадження та складування, гарантію якості продукції, команду обслуговування клієнтів на місці та процес адаптації до запуску. У міру того, як майбутнє корпоративних подарунків змінюється на пріоритет віддаленого розповсюдження та забезпечення досвіду винагороди, кращого за середній, ми тут на кожному кроці, щоб втілити в життя стратегії корпоративних подарунків наших клієнтів.

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Вебсайт: axomo.com

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