Корпоративні картки + управління витратами + стабільність. Витратьте з ефектом Отримуйте 4% доходу від депозитів і винагороди за видалення вуглецю за щоденні покупки карткою. Включено безкоштовний облік вуглецю.

Вебсайт: usebend.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bend». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.