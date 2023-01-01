Найточніша у світі платформа управління викидом вуглецю Швидко обчислюйте вплив продуктів, активів і ланцюгів постачання на викиди вуглецю без шкоди для точності. Arbor перетворює дані на практичні ідеї в поєднанні з експертним керівництвом, прокладаючи шлях для вашої обґрунтованої вуглецевої стратегії.

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