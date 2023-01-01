WinWeb надає комплексну платформу SaaS для малого та середнього бізнесу. Спеціалізована платформа ERP, яка включає такі модулі, як: CRM, продажі, бухгалтерський облік, довідкова служба, контроль запасів, ePOS + багато іншого. WinWeb в основному зосереджується на оптовій торгівлі, сфері послуг і роздрібній торгівлі. Починаючи з 49 дол. США за кожну програму або 99 дол. США за кожну годину за весь пакет, адаптований до ваших потреб. WinWeb надає послуги запуску ERP і навчальні курси, які допоможуть вам почати працювати. Це включає допомогу з імпортом даних, переміщенням систем і навчанням персоналу.

Вебсайт: winweb.com

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