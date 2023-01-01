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WinWeb

WinWeb

winweb.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WinWeb» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

WinWeb надає комплексну платформу SaaS для малого та середнього бізнесу. Спеціалізована платформа ERP, яка включає такі модулі, як: CRM, продажі, бухгалтерський облік, довідкова служба, контроль запасів, ePOS + багато іншого. WinWeb в основному зосереджується на оптовій торгівлі, сфері послуг і роздрібній торгівлі. Починаючи з 49 дол. США за кожну програму або 99 дол. США за кожну годину за весь пакет, адаптований до ваших потреб. WinWeb надає послуги запуску ERP і навчальні курси, які допоможуть вам почати працювати. Це включає допомогу з імпортом даних, переміщенням систем і навчанням персоналу.

Вебсайт: winweb.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WinWeb». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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