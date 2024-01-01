Audio Conferencing Software - Найпопулярніші застосунки

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab — це корпоративна платформа для спільної роботи, яка безпечно та швидко забезпечує зв’язок у будь-який час, де б ви не були. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ - Все, що вам потрібно, в одному місці - єдина програма для голосу, відео, обміну повідомленнями, присутності, конференцій, мобільності та кома...