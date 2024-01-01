Tyler Technologies (NYSE: TYL) надає інтегроване програмне забезпечення та технологічні послуги державному сектору. Наскрізні рішення Tyler дають змогу місцевим, державним і федеральним органам влади працювати ефективно та прозоро з жителями та один з одним. Поєднуючи дані та процеси в різних системах, рішення Tyler змінюють те, як клієнти отримують практичну інформацію про можливості та рішення для своїх спільнот. Tyler має понад 40 000 успішних інсталяцій у майже 13 000 місцях, з клієнтами у всіх 50 штатах, Канаді, Карибському басейні, Австралії та інших міжнародних місцях. Тайлер неодноразово отримував визнання за розвиток та інновації, включно зі списком GovTech 100 компанії Government Technology. Більше інформації про Tyler Technologies, компанію S&P 500 зі штаб-квартирою в Плано, штат Техас, можна знайти на сайті tylertech.com.

Вебсайт: tylertech.com

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