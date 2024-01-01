Paydock — це платформа оркестрування платежів, яка є лідером у вирішенні численних дорогих проблем для торговців, які використовують розрізнені, швидкозмінні та фрагментовані постачальники платіжних послуг (і пов’язаних із ними). Наша інноваційна технологія, перш за все API, гармонізує платежі, шахрайство, ідентифікацію та інших постачальників (таких як PayPal тощо) через єдиний інтерфейс, задовольняючи при цьому відповідність, безпеку, технічні та інші функціональні потреби.

Вебсайт: paydock.com

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