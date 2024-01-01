PayDock

PayDock

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Вебсайт: paydock.com

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Paydock — це платформа оркестрування платежів, яка є лідером у вирішенні численних дорогих проблем для торговців, які використовують розрізнені, швидкозмінні та фрагментовані постачальники платіжних послуг (і пов’язаних із ними). Наша інноваційна технологія, перш за все API, гармонізує платежі, шахрайство, ідентифікацію та інших постачальників (таких як PayPal тощо) через єдиний інтерфейс, задовольняючи при цьому відповідність, безпеку, технічні та інші функціональні потреби.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: paydock.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PayDock». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Relay Payments

relaypayments.com

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Allstate Identity Protection

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Kellokortti

Kellokortti

kellokortti.fi

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