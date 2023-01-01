Рішення, створені з нуля для уряду. Створений, щоб служити людям, які служать людям. HR-пакет NEOGOV дає змогу відділу кадрів державного сектору оптимізувати процеси на централізованій платформі.

Вебсайт: neogov.com

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