S&P Capital IQ Pro поєднує широкі дані, потужну аналітику та глибоку галузеву аналітику, щоб надати нашим клієнтам неперевершене розуміння компаній і ринків, за якими вони стежать. Мобільний додаток S&P Capital IQ Pro надає клієнтам швидкий і легкий доступ до останніх новин, ринкових даних, документів та інформації про компанії на додаток до нашого величезного всесвіту високоякісних даних. Доступний у будь-який час і практично з будь-якого місця.

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