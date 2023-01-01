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S&P Capital IQ Pro

S&P Capital IQ Pro

spglobal.com

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S&P Capital IQ Pro поєднує широкі дані, потужну аналітику та глибоку галузеву аналітику, щоб надати нашим клієнтам неперевершене розуміння компаній і ринків, за якими вони стежать. Мобільний додаток S&P Capital IQ Pro надає клієнтам швидкий і легкий доступ до останніх новин, ринкових даних, документів та інформації про компанії на додаток до нашого величезного всесвіту високоякісних даних. Доступний у будь-який час і практично з будь-якого місця.

Вебсайт: spglobal.com

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