Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Weka» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

WEKA допомагає організаціям, що керуються даними, безперебійно та стабільно зберігати, обробляти та керувати даними практично будь-де за допомогою хмарної простоти та локальної продуктивності. Наша програмно визначена хмарна платформа даних перетворює застійні накопичувачі даних на потокові канали даних, які підживлюють робочі навантаження наступного покоління, такі як ШІ та HPC.

Вебсайт: weka.io

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