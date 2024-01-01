Weka

Weka

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: weka.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Weka» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

WEKA допомагає організаціям, що керуються даними, безперебійно та стабільно зберігати, обробляти та керувати даними практично будь-де за допомогою хмарної простоти та локальної продуктивності. Наша програмно визначена хмарна платформа даних перетворює застійні накопичувачі даних на потокові канали даних, які підживлюють робочі навантаження наступного покоління, такі як ШІ та HPC.
Категорії:
Business
Machine Learning Software

Вебсайт: weka.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Weka». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

V7

v7labs.com

OpenAI

OpenAI

openai.com

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

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