Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Redis Labs» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Redis Enterprise — це просто найкраща версія Redis, найулюбленішої бази даних NoSQL у світі.

Вебсайт: redislabs.com

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