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Redis Labs

Redis Labs

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Вебсайт: redislabs.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Redis Labs» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Redis Enterprise — це просто найкраща версія Redis, найулюбленішої бази даних NoSQL у світі.

Вебсайт: redislabs.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Redis Labs». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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