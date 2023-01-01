WebCatalog
Flaneer

Flaneer

flaneer.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Flaneer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Flaneer надає хмарні робочі станції для студій гри, анімації та пост-продакшну. Збільште свою обчислювальну потужність і захист даних.

Вебсайт: flaneer.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Flaneer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

CIO Dive

CIO Dive

ciodive.com

Imperva

Imperva

imperva.com

Naver Cloud

Naver Cloud

ncloud.com

Qixeo

Qixeo

qixeo.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Dig

Dig

dig.security

edureka

edureka

edureka.co

Listener.fm

Listener.fm

listener.fm

Pixelz

Pixelz

pixelz.com

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Kingsoft Cloud

Kingsoft Cloud

ksyun.com

Timescale

Timescale

timescale.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності