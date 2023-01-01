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千牛

千牛

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Вебсайт: taobao.com

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Qianniu — це офіційний продукт Alibaba, який слугує спеціальним мобільним інструментом для роботи в магазинах електронної комерції, управління бізнесом та інформації для продавців з Китаю та з усього світу. За допомогою Qianniu ви можете легко керувати товарами та замовленнями магазинів, перевіряти дані та повідомлення магазинів, обробляти пропозиції та використовувати бізнес-можливості в будь-який час і в будь-якому місці, дозволяючи вам найкраще керувати своїм розсіяним часом і краще взаємодіяти з потенційними покупцями.

Вебсайт: taobao.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «千牛». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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