Qianniu — це офіційний продукт Alibaba, який слугує спеціальним мобільним інструментом для роботи в магазинах електронної комерції, управління бізнесом та інформації для продавців з Китаю та з усього світу. За допомогою Qianniu ви можете легко керувати товарами та замовленнями магазинів, перевіряти дані та повідомлення магазинів, обробляти пропозиції та використовувати бізнес-можливості в будь-який час і в будь-якому місці, дозволяючи вам найкраще керувати своїм розсіяним часом і краще взаємодіяти з потенційними покупцями.

Вебсайт: taobao.com

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