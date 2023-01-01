Миттєво купуйте та продавайте криптовалюту. Roqqu — це найшвидший і найбезпечніший спосіб купувати, продавати, зберігати та приймати криптовалюти. Більше не потрібно чекати чи ставати жертвою шахраїв-покупців чи продавців.

Вебсайт: roqqu.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Roqqu». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.