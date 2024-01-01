Альтернативи - Weka

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Експеримент з А.І. Один майданчик, кілька провайдерів. Riku — це сховище вашого штучного інтелекту. творіння та місце для збереження, розповсюдження та експериментування з новітніми технологіями. Riku — це універсальне рішення для створення індивідуальних моделей за допомогою технології NLP.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai є провідною платформою Full Stack AI, LLM і комп’ютерного зору для моделювання неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простий і швидкий інструмент анотацій для розширення проектів машинного навчання.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Найпростіша, найшвидша та найнадійніша платформа локалізації. Використовуйте потужність масштабованої платформи локалізації програмного забезпечення, щоб надійно виходити на нові ринки з усім зростанням і без клопоту.

SAP

SAP

sap.com

У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

Найпростіший шлях для ШІ.

V7

V7

v7labs.com

Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у ​​циклі.

Gooey.AI

Gooey.AI

gooey.ai

Відкрийте для себе, налаштуйте та розгорніть рецепти штучного інтелекту з низьким кодом, використовуючи найкращий із приватних і відкритих вихідних кодів Generative AI. Створено для розробників, які швидко кодують, і команд, які підтверджують рентабельність інвестицій.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Забезпечте персоналізований досвід і легкі результати. Бренди електронної комерції та гостинності. AI, який перетворює. Розширюйте свій бізнес за допомогою Aidaptive. AI, який перетворює.

SAS

SAS

sas.com

Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого партнера з аналітики на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІСТ...

NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

ngc.nvidia.com

NGC – це центр програмного забезпечення, оптимізованого для графічного процесора, для глибокого навчання, машинного навчання та високопродуктивних обчислень (HPC), яке піклується про всю систему, щоб науковці, розробники та дослідники даних могли зосередитися на розробці рішень, зборі інформації та ...

DataScale

DataScale

getdatascale.com

Datascale — це система керування знаннями на основі штучного інтелекту, яка допомагає автоматизувати пошук даних і зрозуміти випадки використання даних. Культивуйте ідеї щодо даних, упорядковуйте збережені запити та візуалізуйте взаємозв’язок розрізнених аналізів. Наявність штучного інтелекту зі з...

BMC

BMC

bmc.com

BMC допомагає клієнтам керувати та переосмислювати свій бізнес за допомогою відкритих, масштабованих і модульних рішень для вирішення складних ІТ-задач. BMC співпрацює з 86% Forbes Global 50, клієнтами та партнерами по всьому світу, щоб створити їх майбутнє. Завдяки нашій історії інновацій, провідни...

Sedai

Sedai

sedai.io

Sedai забезпечує оптимізацію витрат на хмару та налаштування продуктивності за допомогою штучного інтелекту, надаючи можливості командам DevOps і SRE максимізувати хмарну економію, покращити взаємодію з клієнтами та плавно масштабувати. За допомогою Sedai компанії можуть досягти безперервної оптиміз...

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...

Recombee

Recombee

recombee.com

Ми надаємо персоналізовані рекомендації щодо вмісту, продуктів і пошуку як послугу, щоб збільшити доходи наших клієнтів, підвищити рівень задоволеності їхніх користувачів і допомогти їхньому бізнесу розвиватися. Використовуючи нашу просту у використанні інтеграцію, наші користувачі можуть насолоджув...

Encord

Encord

encord.com

Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

Безсерверна хмара для штучного інтелекту. BentoCloud — це повністю керована платформа для створення та керування додатками штучного інтелекту, що забезпечує гнучку доставку продуктів командам штучного інтелекту. BentoML — це платформа для розробників програмного забезпечення для створення продуктів...

Smarsh

Smarsh

smarsh.com

Покращені рішення для мобільної відповідності. Увімкніть мобільний зв’язок і впевнено відповідайте нормативним вимогам завдяки підтримці більш прямих операторів і споживчих програм.

SiMa.ai

SiMa.ai

sima.ai

SiMa.ai™ — це компанія, що займається машинним навчанням і розробляє першу в галузі програмно-орієнтовану платформу MLSoC™. Завдяки кнопковій продуктивності ми забезпечуємо легке розгортання та масштабування ML на вбудованому краю, дозволяючи клієнтам вирішувати будь-які проблеми з комп’ютерним зор...

rellify

rellify

rellify.com

Розробити стратегію контенту, яка приносить результати, раніше було важко і вимагало багато часу та досвіду. Тепер Rellify полегшує вам створення стратегій вмісту, які забезпечують вимірні результати.

Geophysical Insights

Geophysical Insights

geoinsights.com

Компанія Geophysical Research, LLC (д/б/а Geophysical Insights) була заснована в 2008 році доктором Томом Смітом з баченням застосування методів машинного навчання для інтерпретації сейсмічних даних, щоб зменшити ризик розвідки нафти і газу та витрати на розробку родовищ. Невдовзі після відкриття ко...

Codenull.ai

Codenull.ai

codenull.ai

Створіть будь-яку модель ШІ, не написавши жодного рядка коду. Використовуйте ці моделі для оптимізації портфоліо, робо-консультантів, механізмів рекомендацій, виявлення шахрайства та багато іншого

Brightics AI

Brightics AI

brightics.ai

Brightics AI — це інтегрована платформа штучного інтелекту, яка збирає та обробляє величезні обсяги розрізненої інформації для швидкого аналізу та створення легкозрозумілих візуальних зображень за допомогою штучного інтелекту.

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