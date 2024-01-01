IFS

IFS

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Вебсайт: ifs.com

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IFS розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення для компаній у всьому світі, які виробляють і розповсюджують товари, створюють і обслуговують активи, а також керують операціями, орієнтованими на обслуговування. У рамках нашої єдиної платформи наші спеціальні продукти для галузі безпосередньо пов’язані з єдиною моделлю даних і використовують вбудовані цифрові інновації, щоб наші клієнти могли бути найкращими, коли це дійсно важливо для їхніх клієнтів – у момент обслуговування. Галузеві знання наших співробітників і нашої зростаючої екосистеми разом із прагненням забезпечувати цінність на кожному кроці зробили IFS визнаним лідером і найбільш рекомендованим постачальником у нашому секторі.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: ifs.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

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