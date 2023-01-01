Розумна оцифровка сприяє досконалості роботи Рішення для підключених працівників Augmentir є визнаним лідером у технологіях передових операцій. Працівники підключаються швидше, скорочують час для підвищення продуктивності, уможливлюють цілеспрямовану перекваліфікацію та підвищення кваліфікації, підтримують працівників цифровими інструкціями на основі індивідуальних потреб.

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