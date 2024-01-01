BizeeBuy

BizeeBuy

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Вебсайт: bizeebuy.com

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BizeeBuy — це комплексна хмарна платформа для комерційних потреб B2B. Увімкнення бекендових комерційних операцій для брендів D2C. Концепція полягає в тому, щоб об’єднати всіх зацікавлених сторін B2B на загальну хмарну платформу, що робить B2B Commerce: автоматизованою | Ефективний | Поступливий. Хмарна платформа змінює спосіб, у який бренди обробляють наступне: * Пошук постачальників, постачальників послуг і виробників * Управління операціями з вищезазначеними сторонами * Інтелектуальний контроль ланцюжка створення вартості * Оптимізація внутрішніх і зовнішніх комерційних процесів
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: bizeebuy.com

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Альтернативи

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

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Deskera

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