Альтернативи - BizeeBuy

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим співробітникам приїжджати та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

Deskera

Deskera

deskera.com

Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Ecount — це хмарна ERP-система, яка є лідером галузі вже 20 років. Ця система забезпечує необмежений доступ у будь-який час і в будь-якому місці. Є до 60 000 унікальних компаній у всьому світі, які зараз використовують Ecount. Уявіть, якщо кожна компанія має кілька користувачів, кількість користувач...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла).

weclapp

weclapp

weclapp.com

Хмарне ERP із CRM, управління товарами та фінансовий облік weclapp — це ERP-платформа для команд. CRM, управління товарами чи бухгалтерія: за допомогою weclapp команди спільно контролюють усі важливі бізнес-процеси лише в одному програмному забезпеченні.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Програмне забезпечення ERP і CRM з відкритим вихідним кодом на основі веб-сайту для керування професійною діяльністю або діяльністю фундації (малого та середнього бізнесу, фрілансерів або великих компаній): пропозиції чи комерційні пропозиції, рахунки-фактури, продукти, контакти, порядок денний, зам...

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

Просте, але потужне хмарне програмне забезпечення Manufacturing ERP/MRP. Безпроблемне управління виробництвом, запасами, клієнтами, закупівлями, фінансами та командою.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl — це багатоканальна система управління роздрібною торгівлею, яка об’єднує ваші замовлення, запаси, фінанси, POS і CRM в одному місці.

Exact

Exact

exact.com

Рішення для планування проекту, яке допомагає підприємствам генерувати пропозиції, призначати завдання співробітникам, створювати рахунки-фактури та прогнозувати дохід.

SAP

SAP

sap.com

У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.

Striven

Striven

striven.com

Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе, що потрібно для успіху вашої організації.

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу — від цеху до верхнього поверху — для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий ...

ZapInventory

ZapInventory

zapinventory.com

Спрощене управління запасами Багатоканальне програмне забезпечення для управління запасами з ефективним контролем запасів і виконанням замовлень. Продавати та розповсюджувати продукти. Керуйте своїм бізнесом і збільшуйте дохід.

Xledger

Xledger

xledger.net

Хмарна ERP-система наступного покоління Xledgers оптимізує процеси бухгалтерського обліку за рахунок автоматизації процесів AP, AR і касирів. Його зосередженість на автоматизації та інтелектуальному зборі даних дає змогу звітувати в режимі реального часу, видатний управлінський нагляд і швидше прийм...

WinWeb

WinWeb

winweb.com

WinWeb надає комплексну платформу SaaS для малого та середнього бізнесу. Спеціалізована платформа ERP, яка включає такі модулі, як: CRM, продажі, бухгалтерський облік, довідкова служба, контроль запасів, ePOS + багато іншого. WinWeb в основному зосереджується на оптовій торгівлі, сфері послуг і розд...

ERPAG

ERPAG

erpag.com

Шукаєте хмарну систему MRP? Підключіть і оптимізуйте всі бізнес-процеси в одному хмарному програмному забезпеченні ERP і MRP. Спробуємо зараз!

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

Наша хмарна ERP проста в освоєнні, адаптується до вашого бізнесу та підключається до інших програм.

Divalto

Divalto

divalto.com

Divalto Infinity — це повне та настроюване рішення, яке об’єднує в унікальному середовищі всі прикладні області та функції, необхідні для управління бізнесом. Divalto Infinity бере участь у всіх рівнях вашого бізнесу. Це зменшує витрати (наприклад, оптимізацію запасів, підготовку, планування) і заб...

OpenPro

OpenPro

openpro.com

OpenPro є лідером ліцензованого програмного забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим кодом. Програмні рішення OpenPro ERP забезпечують гнучку, масштабовану та повнофункціональну систему управління для малого бізнесу та корпоративних корпорацій. Модульна конструкція системи забезп...

Tyler Technologies

Tyler Technologies

tylertech.com

Tyler Technologies (NYSE: TYL) надає інтегроване програмне забезпечення та технологічні послуги державному сектору. Наскрізні рішення Tyler дають змогу місцевим, державним і федеральним органам влади працювати ефективно та прозоро з жителями та один з одним. Поєднуючи дані та процеси в різних систем...

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