Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ProSights» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ProSights is radically transforming manual investor software through LLMs. Our hyper-verticalized models scan internal and external data to automate sourcing, diligence, and portfolio monitoring.

Вебсайт: prosights.co

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