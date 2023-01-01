UniCourt надає судові дані в режимі реального часу, яким можна довіряти, завдяки єдиному першому пакету API у LegalTech. UniCourt дає змогу поєднувати внутрішні дані із зовнішніми даними судових процесів, щоб знаходити нові можливості для бізнесу, оптимізувати стратегії та результати судових процесів, а також використовувати інноваційні рішення.

Вебсайт: unicourt.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UniCourt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.