WebCatalog
UniCourt

UniCourt

unicourt.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

UniCourt надає судові дані в режимі реального часу, яким можна довіряти, завдяки єдиному першому пакету API у LegalTech. UniCourt дає змогу поєднувати внутрішні дані із зовнішніми даними судових процесів, щоб знаходити нові можливості для бізнесу, оптимізувати стратегії та результати судових процесів, а також використовувати інноваційні рішення.

Вебсайт: unicourt.com

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