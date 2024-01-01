Маркетингове рішення Stellar для впливових людей дозволяє проводити кампанії розумніше, швидше та ефективніше. За допомогою інтуїтивно зрозумілого та простого у використанні програмного забезпечення Stellar маркетологи можуть відмовитися від електронних таблиць і автоматизувати виснажливий ручний процес пошуку впливових осіб, приймати рішення на основі даних щодо впливових осіб, яких вони залучають, планувати та автоматизувати робочий процес і навіть прогнозувати та вимірювати рентабельність інвестицій кампанії. Завдяки нашим передовим технологіям і пристрасному персоналу програмне забезпечення та агентство Stellar допомогли багатьом компаніям у всьому світі та в різних галузях.

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Вебсайт: stellar.io

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