CAMPAYGN — це кероване даними програмне забезпечення Influencer Marketing, яке оптимізує ваш робочий процес і стратегії маркетингу Influencer Marketing. Ми націлені на великі та середні компанії та групи. На кожному етапі інфлюенсерського маркетингу у нас є рішення для вас: ◾ Визначайте та відкривайте знаменитостей, нішевих впливових людей і нових талантів. ◾ Оцініть якість аудиторії інфлюенсера. ◾ Перегляньте понад 32 мільйони профілів впливових людей. ◾ Отримайте доступ до поглибленої інформації та аналітики впливових осіб. ◾ Клацніть і створіть цікаві кастингові слайди. ◾ Аналізуйте та прогнозуйте свої майбутні кампанії. ◾ Отримайте доступ до відсотка унікальних підписників. ◾ Створюйте кампанії для впливових людей і налаштовуйте інформаційну панель робочого процесу. ◾ Відстежуйте дані в Instagram, TikTok і YouTube ◾ Створюйте докладні звіти аналізу. ◾ Покращуйте свій робочий процес за допомогою соціального прослуховування, порівняльного аналізу та багатьох інших функцій. CAMPAYGN використовують Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie та багато інших. Ви готові спробувати нас?

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Вебсайт: campaygn.com

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