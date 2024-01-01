Альтернативи - Campaygn

Later

Later

later.com

Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

LTK

LTK

shopltk.com

Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї ​​робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, кімнату для роботи з кампаніями, звіти та аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Універсальне рішення для розширення можливостей вашого маркетингу з впливовим фактором. Керуйте повним життєвим циклом своїх впливових маркетингових кампаній.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr — це система записів для маркетингу впливових осіб на основі даних, яку маркетологи використовують, щоб інвестувати в правильні стратегії, оптимізувати кампанії та масштабувати програми.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr — одна з провідних маркетингових компаній із впливовим впливом, яка зв’язує потрібних впливових осіб і амбасадорів брендів із провідними брендами. Відвідайте наш веб-сайт сьогодні.

Influence.co

Influence.co

influence.co

Усе, що вам потрібно, щоб це зробити як творець. Приєднуйтесь до першої професійної мережі, створеної для впливових людей і творців. Створіть свій профіль сьогодні, щоб заробляти гроші, вчитися один у одного та знайомитися з людьми через спільноти.

Audiense

Audiense

audiense.com

Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...

StarNgage

StarNgage

starngage.com

У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до с...

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly.com — це уніфіковане рішення для маркетингу впливових людей, яке дозволяє брендам максимально збільшити присутність свого бренду за допомогою творців в Instagram, TikTok і YouTube.

Favikon

Favikon

favikon.com

Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...

Roster

Roster

getroster.com

Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.

#paid

#paid

hashtagpaid.com

Оплачений хештег — знайдіть відповідність творцям, запускайте кампанії та створюйте білий список творців — на одній платформі. Інфлюенсерський маркетинг тепер безпечний, простий і швидкий.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.

NoxInfluencer

NoxInfluencer

noxinfluencer.com

NoxInfluencer — це комплексне програмне забезпечення для маркетингу впливових людей для виявлення впливових осіб у соціальних мережах, проведення маркетингових кампаній, управління взаємовідносинами з впливовими особами та аналітики соціальних мереж. Він охоплює понад 20 мільйонів глобальних ресурсі...

MagicLinks

MagicLinks

magiclinks.com

MagicLinks — це відзначена нагородами маркетингова платформа для впливових людей і сертифікована корпорація B, яка підтримує соціальну комерцію з творцями та провідними споживчими брендами світу. Власна технологія MagicLinks, Match Intelligence™, забезпечує стратегічний підбір творців для брендів, я...

Influencity

Influencity

influencity.com

Influencity — це маркетингове рішення для впливових людей на базі штучного інтелекту, яке дозволяє повністю керувати взаємовідносинами з впливовими людьми на одній платформі. Наш набір технологій включає понад 60 функцій, які допомагають великим і малим компаніям налаштовувати робочі процеси та успі...

Afluencer

Afluencer

afluencer.com

Знайомтеся з інфлюенсерами, мікроінфлюенсерами та творцями тут! Для публікацій і роликів в Instagram, TikTok і YouTube. • Познайомте вас із новими партнерами, які створять для вас контент, створений користувачами (UGC), а також опублікують його на своїх каналах соціальних мереж. • Ви можете зареєстр...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використову...

CIPIO.ai

CIPIO.ai

cipio.ai

CIPIO.ai виконує місію демократизації візуального контенту, унікальним чином поєднуючи силу бренд-спільнот і генеративний штучний інтелект. Платформа VisualGPT, яка очікує на патент, дозволяє брендам шукати, відкривати, керувати, створювати, відновлювати, поширювати та співпрацювати з візуальним вмі...

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

Знайдіть впливових осіб за лічені секунди. Миттєвий доступ до інфлюенсерів Instagram, Youtube, Tiktok і Twitch за місцезнаходженням і категорією. Проаналізуйте свою аудиторію та зв’яжіться з нею.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...

Reditus

Reditus

getreditus.com

Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.

Tolt

Tolt

tolt.io

Доступне рішення для запуску власної партнерської програми. Tolt допомагає стартапам SaaS створити та запустити власну партнерську програму. Працює зі Stripe і Paddle.

Yoloco

Yoloco

yoloco.io

Yoloco — це платформа, розроблена для точного аналізу впливових людей у ​​соціальних мережах. Завдяки використанню сучасних технологій, машинного навчання та власних розробок Yoloco допомагає користувачам отримати всі дані, необхідні для проведення успішної рекламної кампанії. Платформа надає потужн...

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає бренда...

ViralMango

ViralMango

viralmango.com

ViralMango — це онлайн-ринок, який дозволяє Брендам зв’язуватися з перевіреними мікро- та нано-інфлюенсерами для взаємовигідної співпраці. Платформа надає творцям простір для демонстрації своїх навичок і збільшення кількості прихильників, а також дозволяє компаніям використовувати потужність маркети...

Upcred Advertiser

Upcred Advertiser

upcred.ai

UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт...

Upcred Customer

Upcred Customer

upcred.ai

UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт...

Upcred Creator

Upcred Creator

upcred.ai

UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт...

Ubiquitous

Ubiquitous

ubiquitousinfluence.com

Ubiquitous розблоковує впливовий маркетинг для найбільших брендів у світі з великою увагою до TikTok. Ми представляємо собою повнофункціональне рішення, створене на основі розвиненої інфраструктури даних, яка використовує прогнозну аналітику та машинне навчання для оптимізації маркетингової стратегі...

TrueFanz Influencers

TrueFanz Influencers

truefanz.com

TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та ...

TrueFanz Fans

TrueFanz Fans

truefanz.com

TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та ...

Stellar

Stellar

stellar.io

Маркетингове рішення Stellar для впливових людей дозволяє проводити кампанії розумніше, швидше та ефективніше. За допомогою інтуїтивно зрозумілого та простого у використанні програмного забезпечення Stellar маркетологи можуть відмовитися від електронних таблиць і автоматизувати виснажливий ручний пр...

Socialveins

Socialveins

socialveins.com

Це маркетингова платформа Influencer, де менеджери кампаній можуть запускати та керувати своїми кампаніями з тисячами творців, зареєстрованих на платформі

Social Native

Social Native

socialnative.com

Універсальна платформа UGC і рішення для впливу на брендований контент. Створюйте, створюйте та оптимізуйте створений користувачами вміст і соціальний вміст.

Socialfaim

Socialfaim

socialfaim.com

Socialfaim — це платформа для маркетингу та керування авторами на основі штучного інтелекту. Ми пропонуємо найкращі послуги та допомагаємо брендам виявляти впливових осіб на основі охоплення, демографічних показників і аудиторії в соціальних мережах. Наш інструмент на основі штучного інтелекту допом...

Sauce Social Commerce

Sauce Social Commerce

addsauce.com

Sauce перетворює ваш Instagram і TikTok на захоплюючий досвід покупок, розкриває потенціал вашого бренду для розвитку спільнот за допомогою контенту, створеного користувачами, і збільшує продажі через партнерство з впливовими особами.

SARAL

SARAL

getsaral.com

SARAL — це ваша проста й ефективна маркетингова платформа, створена для брендів електронної комерції. Знаходьте незадіяних впливових осіб, автоматизуйте охоплення, керуйте стосунками, відстежуйте ефективність і надсилайте платежі – усе під одним дахом! Отримайте безкоштовну пробну версію та перевірт...

Rizer Social

Rizer Social

rizersocial.io

Платформа Rizer — це хмарне програмне забезпечення, яке використовують бренди та рекламодавці. Rizer Social позиціонується як ефективний маркетинговий інструмент та інструмент бізнес-аналітики, що є абсолютно іншою категорією, ніж інші платформи, які більше зосереджені на транзакційних ринках. Наше ...

Promoty

Promoty

promoty.io

Promoty — це маркетинговий інструмент для взаємовідносин із впливовими особами, який допомагає брендам і агентствам знаходити потрібних творців, керувати взаємовідносинами з впливовими особами та економити час на маркетингових впливах.

Primetag

Primetag

primetag.com

Primetag — це потужне програмне забезпечення Influencer Marketing, створене для того, щоб зробити складні речі легкими, а складні — можливими.

LinkPizza

LinkPizza

linkpizza.com

Linkpizza — це маркетингова платформа впливових людей, яка дозволяє рекламодавцям шукати, знаходити впливових осіб і зв’язуватися з ними, а також керувати кампаніями впливових осіб на своїй платформі. Linkpizza має понад 3500 впливових людей, підключених до своєї мережі, і в основному зосереджена на...

LeaLi

LeaLi

leali.io

Інноваційна платформа для дослідження світу творчої співпраці. Пориньте в динамічну спільноту, де надзвичайні уми сходяться, щоб сформувати майбутнє мистецтва, дизайну, моди тощо. Розкрийте свій мистецький потенціал, зв’яжіться з однодумцями та візіонерами та розпочніть трансформаційні партнерства, ...

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

​JoinBrands — це ринок впливових людей і контенту, створеного користувачами (UGC), де ви можете швидко зв’язати свій бренд із тисячами творців контенту та впливових осіб TikTok для просування своїх продуктів і послуг.

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