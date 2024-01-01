Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Embold» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Embold — це канадська маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з понад 9000 місцевими мікро-інфлюенсерами. Спростіть керування кампаніями, перегляд вмісту та виплати впливовим особам. Скористайтеся нашими спеціальними рішеннями, зокрема керованими кампаніями, CampaignPlus і білими списками оголошень. Embold, якому довіряють провідні канадські бренди, гарантує максимальну рентабельність інвестицій і успіх кампанії завдяки використанню свого програмного забезпечення.

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Вебсайт: embold.co

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