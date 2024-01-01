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Embold

Embold

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Вебсайт: embold.co

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Embold — це канадська маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з понад 9000 місцевими мікро-інфлюенсерами. Спростіть керування кампаніями, перегляд вмісту та виплати впливовим особам. Скористайтеся нашими спеціальними рішеннями, зокрема керованими кампаніями, CampaignPlus і білими списками оголошень. Embold, якому довіряють провідні канадські бренди, гарантує максимальну рентабельність інвестицій і успіх кампанії завдяки використанню свого програмного забезпечення.

Категорії:

Business
Маркетингові платформи впливу

Вебсайт: embold.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Embold». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Impact

Impact

impact.com

LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Traackr

Traackr

traackr.com

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impulze.ai

impulze.ai

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Woomio

Woomio

home.woomio.com

Influencer Searcher

Influencer Searcher

influencersearcher.com

Creable

Creable

creable.com

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