UpBanx

UpBanx

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Вебсайт: upbanx.com

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Brex для брендів D2C і творців контенту в Індонезії. UpBanx — це Brex для брендів D2C і творців контенту в Індонезії. Ми допомагаємо нашим клієнтам відкрити високоприбутковий бізнес-рахунок, отримати фінансування, керувати транзакціями та запускати проекти Web3 – усе в одному місці. В Індонезії існує понад 700 тисяч брендів і творців контенту D2C. Якщо ми будемо обслуговувати їх усіх, це буде ринкова можливість на 14 мільярдів доларів США на рік.

Вебсайт: upbanx.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UpBanx». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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