Альтернативи - Runa HR

Corplife

corplife.at

Ми пропонуємо HR-технічне програмне забезпечення, орієнтоване на тему додаткових пільг. Місія Corplife полягає в тому, щоб сприяти утриманню співробітників і зміцнювати відносини між роботодавцем і працівником. Роботодавець може надавати виплати працівникам для повсякденного життя, а також неоподатк...