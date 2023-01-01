WebCatalog

Namely

Namely

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Вебсайт: namely.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.

Вебсайт: namely.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Namely». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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