Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Namely» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.

Вебсайт: namely.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Namely». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.