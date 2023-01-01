Mister Compta — це онлайн-інструмент бухгалтерського обліку для французьких компаній. Він включає управління податками, звірку банківських операцій і експертне моделювання.

Вебсайт: mistercompta.com

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