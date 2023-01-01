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Minox

Minox

minox.nl

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Бухгалтерське програмне забезпечення голландською мовою. Він автоматизує управління продажами, закупівлями, виконує банківську звірку та поставляється з інформаційними панелями.

Вебсайт: minox.nl

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