Бухгалтерське програмне забезпечення голландською мовою. Він автоматизує управління продажами, закупівлями, виконує банківську звірку та поставляється з інформаційними панелями.

Вебсайт: minox.nl

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