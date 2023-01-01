Dutch-Bangla Bank Limited (DBBL) є приватним комерційним банком у Бангладеш, який є спільним підприємством. DBBL розпочав свою діяльність з 3 червня 1996 року.

Вебсайт: dutchbanglabank.com

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