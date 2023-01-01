Крипто-оподаткування та бухгалтерський облік для підприємств, установ і професіоналів. Ledgible — це найдосконаліша професійна криптоплатформа, доступна для визначення криптовалютних зобов’язань і доставки цих даних у системи оподаткування та бухгалтерського обліку, які ви вже використовуєте. Створено для установ, CPA та податкових спеціалістів. Ledgible робить криптовалюту читабельною для спеціалістів із оподаткування та бухгалтерського обліку.

Вебсайт: ledgible.io

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