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sevDesk

sevDesk

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Вебсайт: sevdesk.de

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «sevDesk» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

За допомогою sevDesk ви можете легко та зрозуміло подавати документи в цифровий формат. Наше бухгалтерське програмне забезпечення автоматично створює для вас рахунок-фактуру надлишку доходу.

Вебсайт: sevdesk.de

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «sevDesk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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