Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «sevDesk» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

За допомогою sevDesk ви можете легко та зрозуміло подавати документи в цифровий формат. Наше бухгалтерське програмне забезпечення автоматично створює для вас рахунок-фактуру надлишку доходу.

Вебсайт: sevdesk.de

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