SalaryBox

SalaryBox

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Вебсайт: salarybox.in

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Спростіть управління персоналом. Ознайомтеся з найрозумнішою системою управління персоналом для керування відвідуваністю, нарахуванням заробітної плати, відповідністю вимогам тощо. Salarybox — це додаток для розрахунку заробітної плати для малого бізнесу в Індії.

Вебсайт: salarybox.in

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