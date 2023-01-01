Ziptility — це єдиний додаток, який необхідний бригадам водовідведення та каналізації для пошуку, ремонту та керування активами в полі. Наша інтуїтивно зрозуміла програма для картографування, керування активами та виконання замовлення спрощує ефективнішу роботу комунальних служб.

Вебсайт: ziptility.com

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